نائب أمير ” جازان ” : خطاب خادم الحرمين الشريفين يؤكد نهج المملكة القويم داخليا وخارجيا

تركي السالم(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم ، جاء تأكيداً للنهج القويم الذي تنتهجه حكومتنا الرشيدة داخلياً وخارجياً ، معتمدة في ذلك على مبادئ قوية وراسخة تتخذ من كتاب الله وسنة رسوله ومبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف منهجاً ودستوراً.

ونوه سموه بما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور ونمو في شتى المجالات وما تسعى القيادة الرشيدة لتحقيقه من نمو وتطور وريادة من خلال العمل على تنفيذ رؤية الوطن ٢٠٣٠ ، مبرزاً اهتمامها ورعايتها لكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم للمواطن والمقيم.

وشدد سمو نائب أمير منطقة جازان على الأهمية التي تمثلها كلمة خادم الحرمين الشريفين في رسم الخطط الوطنية الطموحة وتنفيذها بكفاءة وجودة عالية بما يضمن تحقيق الأهداف وخدمة الوطن والمواطن .

ورفع سمو نائب أمير منطقة جازان بأسمه ونيابة عن أبناء منطقة جازان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما حظيت وتحظى به منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة من رعاية وتطوير وتنمية شملت كافة مناحي الحياة ، دعيًا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.