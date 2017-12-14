أمريكا تفضح محاولات إيران للتعدي على المملكة بتسليح ميليشيا الحوثي

واشنطن(صدى):

أكدت وسائل إعلام أمريكية، اعتزام الإدارة الأمريكية الكشف عن دليل يؤكد أن إيران تزود ميليشيات الحوثيين في اليمن بالصواريخ والأسلحة.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ستقدم في شهادة أمام وكالة الاستخبارات الدفاعية، أدلة خاصة بمكونات صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على المملكة الشهر الماضي.

كما ستقدم هايلي أدلة على انتشار الأسلحة الإيرانية بما يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية، ويكشف دورا مزعزعا لإيران في المنطقة وتهديدا لحلفاء واشنطن.

يذكر أن المملكة اعترضت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن في 4 نوفمبر باتجاه العاصمة الرياض.