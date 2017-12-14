ملكة جمال السودان: تعرضت للتحرض 30 مرة يوميا في القاهرة 

أماني الغامدي(صدى):

قالت فاطمة علي ملكة جمال سودانية، إنها تعرضها لمضايقات وتحرش خلال تواجدها في القاهرة، إضافة سماعها ألفاظًا عنصرية خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتصريحات صحفية أدلت بها.

كما أكدت أنها تعرضت للتحرش الجسدي واللفظي 30 مرة يوميًا خلال سيري في الشارع، مضيفة أنه تم إيذائها نفسيًا بكلمات عنصرية من قبيل ” يا بكار ” ، و ” يا سودة ” ، و ” يا شيكابالا “، كما أنهم ينظرون إلى وجهي ويقولون استغفر الله العظيم إيه ده !.

وأوضحت أنهم فضلوا الاستقرار في دهب بجنوب سيناء بعد مغادرتي القاهرة هربًا من التحرش، كما أن معدل التحرش بي انخفض في دهب، إلى 4 مرات في الأسبوعين.