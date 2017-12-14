بالفيديو.. عضو شورى سابق يوضِح الهدف من خطاب خادم الحرمين

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبدالرحمن العناد، أن الهدف من خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، إيضاح الملامح العامة لسياسة المملكة ومواقفها على المستوى الدولي، وإيضاح الأجندة الداخلية واهتمامتها.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية ” الإخبارية “، أن كلمة خادم الحرمين ” حفظه الله ” كانت شاملة ووافية تناولت مختلف القضايا، مشيرًا إلى أن الملك أكد على المسئولين بتوجيه أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة في جانب الإسكان باعتباره قضية هامة في المملكة.

وأضاف أن المرأة أصبحت شريك أساسي في التنمية لا يمكن إغفالها، موضحًا أنه تم إصدار قرارات عديدة في عام فقط، تمكِن المرأة من الحياة العملية.