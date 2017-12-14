وزير النقل: خطاب خادم الحرمين يرسي دعائم المملكة مع تمسكها بثوابتها

نايف السالم(صدى):

نوّه معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث أكد رغبة القيادة الجادة للمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، من خلال تنويع الاقتصادية ومصادر دخل المملكة واستغلال الطاقات والثروات المتوفرة، والإمكانات المختلفة المتاحة للانتقال بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة في مختلف الميادين، دون المساس بثوابتها أو النيل من مقدساتها.

ولفت الدكتور العامودي إلى أن رؤية المملكة 2030 تسير بخطى ثابتة ومدروسة، وأن المتابع لحجم الحراك السريع والتحديث الذي حصل في عهد خادم الحرمين الشريفين من خلال إعادة هيكلة العديد من قطاعات الدولة والقرارات الإصلاحية الإدارية والاقتصادية، يدرك بأن إرادة قيادتنا الحكيمة وضعت نصب عينها أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات.

واختتم وزير النقل تصريحه بقوله: خطاب خادم الحرمين الشريفين رسم لنا معالم مستقبلنا، وسنعمل في منظومة النقل على تجنيد كافة إمكاناتنا لتحقيق أهم أهداف رؤيتنا الطموحة، بأن تكون المملكة المنصة اللوجيستية التي تربط بين قارات العالم مرتكزة على منظومة نقل متكاملة تعمل في كل الاتجاهات لتحقق هذا الهدف المنشود.