جابر المبارك.. رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد 50 عاما من العطاء  

خالد الظفيري(صدى):

شكل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكومة الجديدة وهي الحكومة الـ35 في تاريخ الكويت السياسي منذ تشكيل أول حكومة كويتية في عام 1962، وهي السابعة منذ تولي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئاسة الوزارة في ديسمبر 2011.

وتتألف الحكومة الكويتية الجديدة من 16 وزيرًا، بينهم سيدتان ، ويأتي هذا التشكيل بعد أكثر من شهر على قبول استقالة الحكومة السابقة في 30 أكتوبر الماضي، في إثر استجواب نواب في البرلمان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، وتقديمهم طلبًا للتصويت على طرح الثقة به.

وتتكون الحكومة الجديدة من الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وهو من مواليد عام 1942، تدرج في عدد من المناصب منذ عام 1968، منها: ” مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ومدير للإدارة ثم وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية، محافظ لحولي في مارس 1979، ومحافظ للأحمدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإعلام، ومستشار في مكتب أمير الكويت.

في 14 فبراير 2001، عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وعين في المنصب نفسه في حكومة 14 يوليو 2003. في 9 فبراير 2006، عين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع، وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلتين الحكوميتين: 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007.

في 28 أكتوبر 2007، وفي إثر تعديل وزاري، تولى الشيخ جابر المبارك منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، واعيد تعيينه في المنصبين نفسيهما في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو 2011، إلى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011. وصدر الأمر الأميري في 30 نوفمبر 2011 بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

أعيد تعيينه في هذا المنصب في حكومات يوليو 2012 ونوفمبر 2016 ونوفمبر 2017.