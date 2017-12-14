مساعد مدير تعليم رجال ألمع للشؤون المدرسية يُدشن تصفيات ” تدبر “

أبها(صدى):

دشن مساعد مدير تعليم رجال ألمع للشؤون المدرسية علي بن محمد آل مضواح، أمس الأربعاء، تصفيات المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ” تدبر ” .

وأكد آل مضواح أن الوزارة تهتم بهذه الفئة وتعتبرها رافداً من روافد المعرفة وإيماناً منهم بأهمية الكتاب والسنة وعلومها اطلقت هذه المسابقة لتكريم المتميزين في كافة الفروع .

من جانبه بين رئيس التوعية الإسلامية سعيد بن محمد آل عطيه أن عدد المشاركين في هذه التصفيات بلغ 53 طالباً من قطاعات حسوة ورجال ألمع والحبيل ، مفيداً أن المسابقة تتم في عدة مراحل، وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، يقوم على تحكيمها نخبة من المتخصصين وتمر بأربع مراحل على مستوى المدرسة ثم إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ثم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وتختتم بالتنافس على مستوى وزارة التعليم.