مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق متباينة

واشنطن(صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها أمس الأربعاء، على تباين تحت ضغط من القطاع المالي بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة في أسعار الفائدة كانت متوقعة، لكنه أبقى على توقعاته للفائدة للأعوام المقبلة مستقرة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 80.63 نقطة أو ما يعادل 0.33 % إلى 24585.43 نقطة، بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 1.26 نقطة أو 0.05 % ليغلق عند 2662.85 نقطة بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الاطلاق عند 2671.88 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 13.48 نقطة أو 0.20 % إلى 6875.80 نقطة.