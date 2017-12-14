عودة التعذيب في ” جوانتامو “

واشنطن(صدى):

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلتسر، أن لديه معلومات عن أن عمار البلوخي المتهم بأنه أحد المتآمرين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة يتعرض لمعاملة محظورة بموجب القانون الدولي، في معتقل ” جوانتامو ” .

وأوضح في بيان صادر عن مكتبه، أنه بالإضافة للآثار بعيدة الأجل للتعذيب في السابق، فإن هناك تقارير عن استمرار استخدام الصخب والاهتزازات معه الأمر الذي يؤدي لحرمانه بشكل مستمر من النوم وما يتصل بذلك من اضطرابات جسدية ونفسية تفيد مزاعم بأنه لا يتلقى رعاية طبية مناسبة فيما يتعلق بها.

من جانبه، قال الميجر بن ساكريسون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن المزاعم غير صحيحة، مضيفًا: ” هذه المزاعم سبق وجرى التحقيق فيها في مناسبات عدة ولم يتم التوصل إلى دليل موثوق ليدعم هذه المزاعم ” .