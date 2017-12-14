عاجل.. حادث إرهابي جديد يضرب الولايات المتحدة

واشنطن (صدى):

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن مسلح قد قام بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهو الأمر الذي تسبب حتى هذه اللحظة في مصرع شخصين وعدد من الإصابات في تقرير أولى من المصادر الحكومية.

وأوضحت ” نيويورك ديلي نيوز ” الأمريكية، أن شرطة الولاية قد تلقت بلاغ عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الولاية يفيد بقيد شخص مجهول بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل حرم الجامعة، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث من أجل معرفة ملابساته.

وذكر بيان الشرطة في ولاية بنسلفانيا الامريكية، بأن الحادث الذي وقع اليوم قد أدى إلى إصابة 15 شخص ومصرع شخصين، وأن المسلح الذي قام بهذا العمل الإهاربي قد لاذ بالفرار، وحتي هذه اللحظة لازال البحث جاريًا عليه، وذلك بعدما قامت الشرطة بإخلاء الحرم الجامعي بالكامل وفرص حصار أمني حول المنطقة.