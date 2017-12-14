نائب وزير الحج والعمرة: خطاب خادم الحرمين أمام الشورى يجسد خدمة ضيوف الرحمن

حمود العنزي(صدى):

أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى يجسد خدمة ضيوف الرحمن، ويرسم سياسات المملكة.

وقال معاليه : إن خادم الحرمين الشريفين ، استعرض في خطابه سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه قدم رصداً لمنجزاتها خلال العام المنصرم.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين أكد شرف خدمة بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، متطرقاً لما تحمله رؤية المملكة 2030 من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة لمستقبل واعد بإذن الله”.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين رسم خارطة طريق لسياسات المملكة الخارجية، وبين دورها المؤثر في المنظمات الإقليمية والدولية، وما تحظى به من تقدير إقليمي وعالمي، وتأسيسها لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواصلة المملكة دورها الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ودعوة المملكة إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .