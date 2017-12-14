نائب أمير الجوف: خطاب خادم الحرمين أمام الشورى يحفظ حق المواطنين

علي العنزي(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى وما حملته من مضامين سامية تحفظ حق كافة الشعب السعودي .

وقال سموه : لقد اخذ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على عاتقه منذ أن استلم دفة الحكم للمملكة مبدأ العدل والمساواة والقضاء على الفساد بكل أشكاله بما يحقق مستقبلا مشرقا يدفع بعجلة التنمية بشكل سريع على كافة الأصعدة ويحقق الوجهه المشرقة لرؤية المملكة 2030 .

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز لقد تضمن خطاب الملك سلمان – حفظه الله – التأكيد على تمسك المملكة بالوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف بكافة أشكاله وتجفيف منابعه ليثبت للعالم تمسكه – حفظه الله – بمنهج الدين

الحنيف والإبتعاد كل البعد عن ايذاء الجنس البشري والإعتداء عليه من غير وجه حق، وأن هذه البلاد قامت على تطبيق شرع الله والإلتزام بالعقيدة الإسلامية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والأخذ بمبدأ الشورى .

ودعا سموه نائب أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمتعهما بوافر الصحة ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .