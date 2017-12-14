شاهد.. 75 صورة تزين جناح وزارة الحرس الوطني بملتقى ألوان السعودية

عادل الحربي(صدى):

شاركت وزارة الحرس الوطني بملتقى ألوان السعودية في نسخته السادسة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتيح الجناح الخاص بالوزارة المجال لزوار الملتقى بالتعرف على قطاعاتها المتعددة ، حيث تظهر الجانب العسكري والأمني والصحي والتعليمي والثقافي والإنساني، من خلال معرض صور ضم 75 صورة جميعها من أرشيف قسم التصوير الفوتغرافي في الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الحرس الوطني الذي بدأ منذ 35 عاماً تقريباً .

وقد تضمن المعرض صوراً لملوك المملكة منذ عهد الملك فيصل ـ رحمه الله ـ وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصوراً لمجمع وزارة الحرس الوطني، وصور عامة للمهرجانات والمناسبات الرسمية التي تنظمها أو تشارك فيها الوزارة كمهرجان الجنادرية وموسم الحج ، وصور تظهر الجانب العسكري للتمارين والاستعراضات العسكرية، والتمارين التعبوية ، ومنظومة الطيران بالحرس الوطني، وصور لرجال الحرس الوطني تبرز دورهم الإنساني في خدمة الوطن المواطن.