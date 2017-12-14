أمين وأعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية يتفقدون مركز العمليات الأمنية

طلال الغامدي(صدى):

زار أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوزارية للسلامة المرورية برئاسة أمين عام اللجنة المهندس علي بن محمد الغامدي، مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة, وكان باستقبالهم قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح .

وتجول المهندس الغامدي وأعضاء اللجنة بأقسام المركز واطعلوا على قاعة استقبال المكالمات، التي شهدت هذا العام إضافة جديدة، من خلال المتحدثين بعدة لغات أجنبية والأكثر انتشارا عالمياً، إضافة لقسم النساء الذي أصبح جزءًا من منظومة استقبال البلاغات، كما اطلعوا على قسم ترحيل البلاغات، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن آلية التعامل معها وتمريرها للجهات المختصة ذات العلاقة في صورة تكاملية؛ وذلك لضمان سرعة التجاوب والمباشرة الفورية بمنتهى الدقة، ثم المرور على قاعة المتابعة الأمنية التي تحتوي على كاميرات عالية الدقة والجودة تضمن استدامة تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة .

واستعرض اللواء الصالح خلال الجولة قاعة إدارة الأزمات والكوارث مروراً بالمركز الإعلامي , ثم عقد اجتماعاً عرض فيه إحصائيات وأرقام للبلاغات المتعددة والمتنوعة بما فيها المرورية وعدد المصابين والوفيات , كما تم استعراض الخطوات والحراك و ورش العمل التي يعُكف عليها المركز لتحقيق الاستدامة بما يتفق مع رؤية المملكة (2030 ) وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيـر الداخليـة .

وقال أمين عام اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في ختام الجولة :” تشرفنا اليوم بزيارة المركز الوطني للعمليات 911 وسعدنا بما شاهدناه من حسن التنظيم وكفاءة العاملين وتطور الأنظمة في مركز العمليات الأمنية الموحدة والتي تعنى بمباشرة البلاغات وإدارة الأزمات والكوارث ووجود ممثلين لكافة القطاعات المعنية لتغطية جميع البلاغات الأمنية والإسعافية ورفع مستوى سرعة الاستجابة , منوهاً بقدرة المركز في معالجة البلاغات بمعدل 30 ثانية وهو ما يتجاوز المعايير الدولية، وسعيه في تحقيق رؤية المملكة 2030 للتميز والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف: كما سعدنا بوجود قاعدة بيانات ثرية فيما يتعلق بالسلامة المرورية وتحديد المواقع الخطرة لعمل الدراسات والتحاليل اللازمة لمعالجتها مما سيسهم بإذن الله في حفظ الأرواح والممتلكات وتقليل عدد حوادث الوفيات والإصابات .