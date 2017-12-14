” الشهري ” يكشف عن الدخل الإضافي من تعريفة الطاقة

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن الدخل الإضافي من تعديلات تعريفة الطاقة، موضحًا أنه يقدر بنحو 14 مليار ريال في العام.

وأكد أن هذه التعريفة نافذة لمدة عام، وسيتم مراجعتها بعد ذلك في ضوء ما يتغير من أسعار الوقود، مشيرًا إلى استعداد الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع، لتطبيق التعريفة الجديدة من بداية العام.

ولفت إلى أن نسبة الزيادة في الحمل الذروي عام 2017 بلغت نحو 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.