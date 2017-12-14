بالفيديو.. سائق باكستاني يتعدى على مواطن ويسقطه أرضا

علي القحطاني(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو ، يظهر فيه سائق وايت باكستاني وهو يعتدي بالضرب على مواطن سعودي.

وكشف الفيديو، قيام السائق بصفع المواطن على وجهه عدة صفعات متتالية، ويسقطه على الأرض ويوجه له الضربات وأشار مغردون إلى أن الحادث وقع في محافظة رجال ألمع “.

واستنكر المغردون ضرب المواطن، بغض النظر عن الأسباب التي كانت وراء هذا الضرب مطالبين الجهات المسؤولة بمعاقبة المعتدي .