بالفيديو.. سائق باكستاني يتعدى على مواطن ويسقطه أرضا
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو ، يظهر فيه سائق وايت باكستاني وهو يعتدي بالضرب على مواطن سعودي.
وكشف الفيديو، قيام السائق بصفع المواطن على وجهه عدة صفعات متتالية، ويسقطه على الأرض ويوجه له الضربات وأشار مغردون إلى أن الحادث وقع في محافظة رجال ألمع “.
واستنكر المغردون ضرب المواطن، بغض النظر عن الأسباب التي كانت وراء هذا الضرب مطالبين الجهات المسؤولة بمعاقبة المعتدي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23937 ] نشر منذ 1 ساعة
مهما كان ماتوصل للضرب على الوجهه
الباكستاني طق الرجال وشكلها بموافقة المتفرجين
لاحظت باالفديو يمسك يد خويه لايفك بينهم
عمومآ الباكستانيين
شعب مقاتل
ومايخافون من أحد
قبل ست سنوات
صارت لي مشكلة مع باكسانيين
ساكنين فغرف قريبة مني فاالمعيصم عند مسجدالفتح
أزعجوني وكل يوم أتكلم معهم مافي فايدة
فالأخير أبليس الله يلعنه
ركب راسي
وأمسك واحد فيهم والطشه كف
فمسك حديدة بيده والباكستاني متعافي
وتماسكنا الحديدة أنا وأياه
بيننا ف الوسط
خلاص شفت الرجال ناوي يذبحني مافيها كلام
وجاني جرح فخصري
يوم شفت الرجال ناوي خلاص
فكيت يد وعطيته بنيه على وجهه👊
بأقوى مافيني
طاح على الأرض ودمه يصب من فمه
ومعد قدر يقوم
والتفت على اخوياه الباكستانيين والحديدة بيدي
خلاص
ابليس سيطر علي تمامآ
وانحاشوا
لغرفهم وطلع اثنين منهم يأشرون بيدينهم
خلاص صديق خلاص
شرطة يجي ذلحين
قلت حلو
هم فرحوا يوم شافوا الدم فخويهم
ميدرون أن فطرف بطني جرح كبير
زي الشق
طبعآ انا كنت في حالة دفاع عن النفس وهذا ماأثبتته الكاميرات
رجعوا يحبون يدي ورجولي علشان أتنازل
وفعلآ تنازلت ماابي منهم شي غير يفكوني من أذيتهم
لكن سبحان الله بعد الحادثة هذي
وجاء الباكستاني يضمني ويبكي
إي والله
صرنا من بعدها حبايب الى يومك ذا
يزوروني وايعزموني
ويجوني المكتب دايم
يتقهون عندي
وازورهم ونسير على بعضنا
وايخدموني الى الأن
ورجال والله
حقين فزعه وفيهم نخوه
لكن ابليس اعوذ باالله منه.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 32 دقيقة
الباكستاني يستقوي على شايب
بكره يجونك عياله ويدقونك يابكس