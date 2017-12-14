نصرة للقدس.. بدء حملة مقاطعة المطاعم الأمريكية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن السعوديين بدأوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المطاعم الأمريكية؛ نصرة للقدس الشريف.

ونوَهت الوسائل إلى انتشار وسم ” قاطعوا المطاعم الأمريكية ” ، المنتشر في المملكة والذي شجَع البعض على مقاطعة ” ماكدونالدز ” و ” ستاربكس ” و ” برجر كينج ” و ” بيتزا هوت ” ، وغيرهم من المطاعم الأمريكية.

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” أن الحملة جاءت عقابًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.