نصرة للقدس.. بدء حملة مقاطعة المطاعم الأمريكية بالمملكة
أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن السعوديين بدأوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المطاعم الأمريكية؛ نصرة للقدس الشريف.
ونوَهت الوسائل إلى انتشار وسم ” قاطعوا المطاعم الأمريكية ” ، المنتشر في المملكة والذي شجَع البعض على مقاطعة ” ماكدونالدز ” و ” ستاربكس ” و ” برجر كينج ” و ” بيتزا هوت ” ، وغيرهم من المطاعم الأمريكية.
وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” أن الحملة جاءت عقابًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23937 ] نشر منذ 2 ساعتين
أغلب هاالمطاعم قريبة من بيتي
ومني شايف الا زحمة كل ماجاها تزيد🤔
المر[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
الا عليها زحام مثلها دايم ماتغير شي الناس اسبوع وتنسي وبعضهم الاخبار مايطالعها
حسن[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة
كل هذي الشركات نقاطعها؟؟؟؟ صعبه يامعلم راح نموت جوع ٨٠٪ من الشعب عنده ادمان على هذي المطاعم..
شوف لنا حل ثاني.
مممم وش رأيكم بدل مانطلب وجبة كبيره نطلب وجبة صغيره ، وهو تعتبر نوع من المقاطعه برضه،
حسن[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة
كل هذي الشركات نقاطعها؟؟؟؟ صعبه يامعلم راح نموت جوع ٨٠٪ من الشعب عنده ادمان على هذي المطاعم..
شوف لنا حل ثاني.
مممم وش رأيكم بدل مانطلب وجبة كبيره نطلب وجبة صغيره ، وهو تعتبر نوع من المقاطعه برضه،
مغرد[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب لو قالت امريكا نقطع عنكم بس حا جه واحده المضادات الحيويه كيف بنكون اترك الا دويه البا قيه والمعدات