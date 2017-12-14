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نصرة للقدس.. بدء حملة مقاطعة المطاعم الأمريكية بالمملكة

نصرة للقدس.. بدء حملة مقاطعة المطاعم الأمريكية بالمملكة
نايف السالم(صدى):

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن السعوديين بدأوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المطاعم الأمريكية؛ نصرة للقدس الشريف.
ونوَهت الوسائل إلى انتشار وسم ” قاطعوا المطاعم الأمريكية ” ، المنتشر في المملكة والذي شجَع البعض على مقاطعة ” ماكدونالدز ” و ” ستاربكس ” و ” برجر كينج ” و ” بيتزا هوت ” ، وغيرهم من المطاعم الأمريكية.
وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” أن الحملة جاءت عقابًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة

الا عليها زحام مثلها دايم ماتغير شي الناس اسبوع وتنسي وبعضهم الاخبار مايطالعها

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة

كل هذي الشركات نقاطعها؟؟؟؟ صعبه يامعلم راح نموت جوع ٨٠٪‏ من الشعب عنده ادمان على هذي المطاعم..
شوف لنا حل ثاني.
مممم وش رأيكم بدل مانطلب وجبة كبيره نطلب وجبة صغيره ، وهو تعتبر نوع من المقاطعه برضه،

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة

كل هذي الشركات نقاطعها؟؟؟؟ صعبه يامعلم راح نموت جوع ٨٠٪‏ من الشعب عنده ادمان على هذي المطاعم..
شوف لنا حل ثاني.
مممم وش رأيكم بدل مانطلب وجبة كبيره نطلب وجبة صغيره ، وهو تعتبر نوع من المقاطعه برضه،

[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 20 دقيقة

طيب لو قالت امريكا نقطع عنكم بس حا جه واحده المضادات الحيويه كيف بنكون اترك الا دويه البا قيه والمعدات

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