وزير الدفاع الكويتي الجديد| نجل الشيخ صباح الأحمد الأكبر.. تربى بقصر دسمان

خالد الظفيري(صدى):

عينت الكويت، وزير دفاع جديد وهو الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما عينت 16 وزيرًا جديدا، وتم تعيين 5 من أبناء العائلة المالكة في مناصب وزارية، فيما سيتقلد ناصر صباح الصباح، منصبي وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، وسيتولى وزارة الدفاع خلفًا لمحمد خالد الصباح.

وناصر صباح الأحمد هو النجل الأكبر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولد في قصر الشعب، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

وفي يوم 7 ديسمبر 1999م صدر مرسوم بتعيينه مستشارًا خاصًّا لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، أما 11 فبراير 2006 فصدر مرسوم بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري، وأخيرًا عُين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

نشط في مجالي التجارة والاستثمار، فأسس شركتي “الفتوح القابضة” و”مشاريع الكويت القابضة”، واهتم بالثقافة فأسس دار الآثار الاسلامية، المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على مجموعة الصباح الأثرية، وهو عضو فخري في مجلس أمناء متحف متروبوليتان – نيويورك، ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.

وتزوج ناصر الصباح في عام 1969م من الشيخة حصة صباح السالم الصباح، ولهما من الأبناء دانة (رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت)، وعبدالله، وبيبي، وصباح، وفهد.

وأجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الكويتي هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، داعيًا إياه لزيارة المملكة.