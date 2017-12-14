قذاف الدم يتَهم قطر وتركيا بتأجيج الصراع في ليبيا لصالح إسرائيل

طرابلس(صدى):

اتهم أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، الحكومة السوادنية بالتأمر على ليبيا وتصدير الإرهابيين والمرتزقة المأجورين، وكذلك تسريب السلاح إلى هناك.

وأشار خلال لقاءه عبر فضائية مصرية، إلى أن السودان وقطر وتركيا، يعملون بكل جهد على مدار الساعة، لتأجيج الصراع فى ليبيا، خدمة لإسرائيل، للتأكيد على تفتيت ليبيا وتقسيم أراضيها وضياع شعبها ومواردها، ووضع حكومة عميلة.

وأكد أن البعض يتواصل من الدوحة، وبعض الموجودين بليبيا، تريد التعويل على أن قذاف الدم، يريد أن ينتقم من بعض الأسماء، ولكن على العكس، نحن من دفعوا الأموال لكى يغتالونا.