بالفيديو.. ملخص مباراة ريال مدريد و ” الجزيرة ” الإماراتي.. الملكي يتأهل على حساب المضيف

نواف السالم(صدى):

استطاع فريق ريال مدريد الأسباني، التغلب على مضيفه فريق ” الجزيرة الإماراتي “، واستهل حملة الدفاع عن لقبه العالمي بفوز متأخر وصعب للغاية 2 / 1 على الجزيرة الإماراتي اليوم الأربعاء في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في أبو ظبي.

وأدى لاعبو ” الجزيرة ” الإماراتي، مباراة رائعة أمام الريال لدرجة أرهقت النادي الملكي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وحامل اللقب العالمي على مدار شوطي المباراة حيث فشل في كسر عناد الجزيرة خلال الشوطين وكاد يصل باللقاء إلى وقت إضافي لكنه سجل هدف الفوز قبل عشر دقائق فقط على نهاية المباراة ليبلغ المباراة النهائية للبطولة للنسخة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ البطولة بشكلها الحالي.

وباغت الجزيرة فريق الريال بهدف التقدم في الشوط الأول والذي سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 41 من إحدى الفرص القليلة التي سنحت للفريق الإماراتي في هذا الشوط فيما أهدر الريال العديد من الفرص التي سنحت له.

وفي الشوط الثاني، رد الريال بهدفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والبديل الويلزي جاريث بيل في الدقيقتين 53 و81.

ويلتقي الريال فريق جريميو البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل فيما يلتقي الجزيرة فريق باتشوكا المكسيكي في مباراة المركز الثالث والتي تقام في نفس اليوم.