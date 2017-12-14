نائب أمير القصيم: خطاب ” خادم الحرمين ” يوضح للعالم موقف المملكة من القدس

سالم المطيري(صدى):

أوضح نائب أمير منطقة القصيم، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” ، التي ألقاها في افتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى, يظهر للعالم أجمع استمرارية حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنمية هذه البلاد، وتعزيز علاقاتها الخارجية، ودعمها للقضايا الإسلامية كافة.

ووصف نائي أمير القصيم، خطاب خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، بالوضوح؛ نظرًا لتناولها قضايا السياسة الداخلية والخارجية للمملكة وفي مقدمتها القضايا التي يحرص على إعطائها جل اهتمامه ورعايته والمتمثلة في رفع مستوى رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.

كما أشار إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، أكد للعالم أجمع موقف المملكة واستنكارها من القرار الأمريكي بشأن القدس وانحيازه ضد الشعب الفلسطيني الذي لابد أن يستعيد حقوقه المشروعة.

وفي ختام تصريحه دعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ لنا مليكنا وأن يمتعه بالصحة والعافية.