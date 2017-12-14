بالفيديو.. أول تعليق من أمانة ” مكة ” على وجود مبنى غريب على الطريق العام

نايف السالم(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمبنى سكني بشكل نحيف وعالٍ جدًّا، وهو مجاور لطريق عام؛ بالقرب من الحرم المكي ما أثار حالة من الجدل خاصة أنه يؤثر بشكل سلبي على الحركة المرورية.

وعلق المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، عثمان أبو بكر مالي بأن الموقع تم نزعه من قبل وزارة النقل لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث والجزء المتبقي من القطعة بعد النزع ٢٠٠ متر مربع.

وتابع: القطعة قابلة للبناء بموجب أنظمة البناء المعتمدة بعد تطبيق الارتدادات عليها.وأضاف أن الأمانة تطالب الجهات المعنية في مثل هذه الحالات بنزع كامل المواقع التي تؤثر على المنظر العام، خصوصًا على المحاور ذات الارتفاعات العالية التي تؤثر على الحركة المرورية.