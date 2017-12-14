بعد كلمة خادم الحرمين في ” الشورى “.. العيسى: الدولة ماضية في تحقيق رؤية 2030

نايف السالم(صدى):

أشاد وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بالمضامين الضافية للخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله “، الذي ألقاه خلال افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأوضح ” العيسى ” في تصريحات له، أن كلمة خادم الحرمين ” حفظه الله ” تؤكد أن الدولة ماضية في استكمال خطوات تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تحمله من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.

وأشار إلى أن هذه الكلمة تؤكد على الملامح الاستراتيجية لسياسة السعودية على الصعيدَيْن الخارجي والداخلي، ورسخت تلك القيم والمفاهيم الخالدة والمتأصلة لدى أبناء هذا الوطن العظيم.

وأضاف وزير التعليم، أن المواقف الحازمة الرامية إلى القضاء على الفساد والفاسدين ستحقق للوطن والمواطن مزيدًا من التمكين من أجل تحقيق المزيد من التنمية والرفاهية.