ميسي: الأرجنتين سيصل إلى نهائيات كأس العالم

نواف السالم(صدى):

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن عدم التأهل إلى كأس العالم كان سيشكل ضربة موجعة له وللمنتخب بأكمله، مضيفًا : ” بعد تأهلنا سنصل إلى النهائيات ونحن في أفضل حالاتنا ” .

وأوضح ” ميسي ” خلال لقاء مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القديم ” فيفا ” ، أن المنتخب عاش مواقف صعبة في التصفيات التي لم يكن متوقعها، قائلًا: ” بل وأستطيع القول إننا لم نكن نستحقها ” .

وعن سؤاله إذا ما كان قد وصل الآن إلى مرحلة النضج في طريقة اللعب، أشار النجم الأرجنتيني إلى أن المرء يواصل نموه وتحسنه على مر السنين، كما يكتسب ويتعلم أشياء جديدة ويطور أسلوبه مع مرور الوقت، مضيفًا: ” يمكن القول إنني كلما تقدمت في السن، كلما تحسن أدائي على أرض الملعب ” .