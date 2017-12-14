هذا هو الفيلم الأول الذي سيعرض في صالات السينما السعودية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا لأول فيلم سيعرض في صالات السينما السعودية.

يتحدث فيلم ” ولد ملكاً- Born A king ” عن جانب مهم من حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز الثالث في ترتيب عرش المملكة العربية السعودية.

كما يستعرض زيارته التاريخية إلى بريطانيا في العام 1919 وكذلك الحياة في السعودية في تلك الفترة، والأزمات والصراعات التي كانت تعانيها داخلياً وخارجيا.

ونشر المستشار في وزارة الإعلام والمشرف على مسرح التلفزيون ، عبد الإله السناني عبر صفحته على “تويتر” الفيديو الذي يظهر فيه طفل يؤدي شخصية الملك فيصل، وذكر أنه من المتوقع أن ينتهي من تصويره في فبراير المقبل وهو أول فيلم سعودي من إنتاج عالمي مشترك لأفلام نبراس.

بدأ تصويره في شهر يوليو الماضي في بريطانيا، وبقيت المراحل الأخيرة منه في الرياض حيث يُفترَض أن ينتهي في شهر فبراير إستعداداً لعرضه في السينما السعودية بشكلٍ حصري لينطلق بعدها إلى للعالم العربي والغربي.

حيث سينطلق على الشاشة أولاً في مدينة الرياض ومنها لجميع مناطق المملكة.