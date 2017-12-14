مانشستر سيتي يحصل على فوز سهل من مضيفه في البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

انتصر نادي مانشستر سيتي، على مضيفه سوانزي سيتي، بأربعة أهداف دون رد، ضمن المرحلة الـ17 للبريميرليج.

وسجَل النجم الإسباني دافيد سيلفا أول أهداف اللقاء، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، وضاعف زميله البلجيكي كيفن دي بروين النتيجة بعد 10 دقائق، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أما الشوط الثاني، فبدأ التسجيل البلجيكي كيفن في الدقيقة الـ52 من اللقاء، واختتم زميله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رباعية السيتي، قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.