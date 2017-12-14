” زيدان ” يُشيد بلاعبيْن في نادي ” الجزيرة ” الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

وصف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، لقاء الجزيرة الإماراتي بـ ” الصعب للغاية ” ، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة.

وأكد ” زيدان ” في تصريحات له عقب اللقاء، أنه كان يدرك مدى صعوبة مواجهة الفريق الإماراتي، موضحًا أن المباراة بالنسبة لهم بمثابة مواجهة تاريخية.

وأشاد المدير الفني لريال مدريد، بأداء لاعبي ” الجزيرة ” الحاملين لأرقام 10، و31 .

يُذكر أن ريال مدريد تغلَب على الجزيرة بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.