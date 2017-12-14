المنتخب السعودي يبدأ استعداداته لكأس الخليج

نواف السالم(صدى):

يبدأ اليوم الخميس، المنتخب السعودي في الرياض، استعداداته للمشاركة في دورة كأس الخليج الثالثة والعشرون القدم التي تستضيفها دولة الكويت الأسبوع المقبل .

وسيبدأ معسكر المنتخب بتجمع اللاعبين، حيث سيخضعون لفحوصات طبية من الجهاز الطبي فور انتظامهم في المعسكر للوقوف على جاهزيتهم البدنية.

وسيجري الأخضر أولى حصصه التدريبية غدٍ الجمعة على الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدرب الكرواتي كورونسلاف يورسيتش، وسيواصل تدريباته حتى موعد سفر البعثة إلى دولة الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي استبعاد اللاعبين عبدالعزيز الجبرين وعبدالإله العمري وضم اللاعبين عمر هوساوي و معن الخضري.