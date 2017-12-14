” أوميغا أوناف ” .. آلة لإزالة المتفجرات من المباني

نايف السالم(صدى):

أطلقت قوات الطوارئ الخاصة آلة نادرة عالمياً تعمل على إبطال وإزالة المتفجرات في المباني ومسح وتفتيش المواقع، وأيضاً إطفاء الحريق وتحطيم الأبواب.

وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي: ” المركبة ” أوميغا أوناف ” هي صناعة إسبانية من شركة (proytecsa)، وتم تصميمها خصيصاً لغرض إبطال وإزالة المتفجرات، ولها عدة مهام منها: إبطال وإزالة، ومسح وتفتيش، وإطفاء الحرائق، وتحطيم الأبواب والنوافذ ” .

وأضاف مدير إبطال المتفجرات بـ ” قوة الرياض ” أنه يوجد أربع مركبات آلية لـ ” أوميغا أوناف ” في قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.