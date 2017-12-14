جوجل تطلق مميزات جديدة في تطبيق الخرائط

متابعات(صدى):

أطلقت شركة جوجل وظائف جديدة في تطبيق الخرائط Maps لتحسين وظيفة الخرائط الداخلية Indoor، بالإضافة إلى تحذير قادة السيارات الكهربائية عندما تحديد هدف ملاحي خارج مدى سير البطارية الكهربائية.

وأضافت الشركة بعض التحسينات على استعمال تطبيق الخرائط مع وسائل النقل العامة، ويمكن للمستخدم تجربة الوظائف الجديدة في الإصدار التجريبي بيتا 9.68 بتنزيل ملف APK وتثبيته على الأجهزة المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد.

سيوضح تطبيق خرائط جوجل للمستخدم مستقبلاً متى يتعين عليه النزول من وسائل الموصلات العامة، وما الجانب الذي يتعين عليه النزول منه.