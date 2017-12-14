نصرة الحربي تشن هجوماً على مسربي صورها

أماني الغامدي(صدى):

أعربت الإعلامية نصرة الحربي عن استائها من مجهولين قاموا بتسريب صورها الخاصة دون إذن منها ، وأشارت إلى أنها ستكشف الفاعلين وتحاسبهم حساباً عسيراً .

وعلقت ” الحربي ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” عيب والله عيب استحوا على انفسكم، دخلتوا إلى خصوصياتي أكثر من مرة، حاولتوا تشوّهو صورتي أكثر من مرة، عيب هذه صور خاصة زي كل البنات تتصور، وأبشّركم قريب راح يبان من اللي نشر هالصور، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ” .

واستطردت ” يا رب أرهم قوتك يا رب يا كريم، في كل شخص يحاول إنه يحطمني أو يهدمني، أنا بنت بمئة رجال غصب عن اللي يرضي واللي ما يرضي، أنا قدرت أوقف على رجلي في أمور أقوى من كذا وراح يكون معاي ربي في كل خطوة والحمد لله إن الحساب والجنة عنده مو عندكم يا خلق ” .