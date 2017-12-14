” مرور الرياض ” يلقي القبض على مفحط أمام مدرسة أهلية

عادل الحربي(صدى):

ألقى مرور الرياض القبض على قائد إحدى المركبات بسبب ممارسته التفحيط أمام بوابة إحدى المدارس الأهلية ، حيث اصطدم السائق ببوابة المدرسة الواقعة في حي الريان .

وعلى خلفية ذلك ، قام مرور الرياض بالبحث والتحري عن قائد المركبة حتى تم العثور عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات اللازمة بحقه .

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