” مرور الرياض ” يلقي القبض على مفحط أمام مدرسة أهلية
ألقى مرور الرياض القبض على قائد إحدى المركبات بسبب ممارسته التفحيط أمام بوابة إحدى المدارس الأهلية ، حيث اصطدم السائق ببوابة المدرسة الواقعة في حي الريان .
وعلى خلفية ذلك ، قام مرور الرياض بالبحث والتحري عن قائد المركبة حتى تم العثور عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات اللازمة بحقه .
اقرأ ايضًا: بالفيديو.. متهور يساعد الطلاب في الهروب من المدرسة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23937 ] نشر منذ 4 ساعات
المفحطين والدواعش
مابينهم فرق
الا أن المفحطين يقتلون البشر بأسم الخطاء
وداعش تقتل البشر متعمده
لابد من معاملة المفحطين مثل الأرهابيين
والحكم عليهم بأحكام مغلضة
خلوهم يخيسووووون باالسجون
والله تكسبون ثواب من رب العالمين
يوم تأخرون مفحط قاتل فاالسجن
عن شوارع المسلمين🤔