دوين جونسون في انتظار مولوده الثاني

أماني الغامدي(صدى):

يستعد الفنان الأمريكي الشهير دوين جونسون البالغ 45 عاماً ، لاستقبال مولوده الثاني خلال الفترة المقبلة من زوجته لورين هشيان .

ونشر ” جونسون ” صورة لابنته الكبرى ذات العامين ” جاسمن ” عبر موقع الصور الشهير ” انستجرام ” ، وعلق عليها قائلاً ” إنها فتاة ، لايمكنني الانتظار حتى أصبح الشقيقة الكبرى .. سأكون القائدة ، وتابع ” مجددًا الوالد محاط بسيدة جميلة وقوية ومحبة، كلهنّ فتيات وأنا فقط الذكر، إضافة إلى كلب صغير، هذا كل ما أتمناه ” .

يذكر أن النجم الشهير ” دوين ” لديه ابنة تبلغ من العمر 16 عامًا من زوجته السابقة داني غارسيا .