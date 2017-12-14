عبد الكريم الشمالي.. العصر الذهبي لمواطني ” المزاحمية “

نايف السالم(صدى):

وجه الرئيس السابق للمجلس البلدي للمزاحمية الأستاذ عبدالكريم الشمالي ، تهنئة لزميليه الأستاذ وليد الزيداني كرئيس للمجلس الحالي ، ونائبه الأستاذ فراج العصيمي على حصولهم على ثقة المجلس ليتولوا مهامه خلال الفترة المقبلة .

وكان المجلس قد شهد إنجازات واسعة خلال فترة رئاسة ” الشمالي ” ، حيث اتسم مجلسه بالشفافية والنزاهة والاهتمام بالمصلحة العامة للمجتمع ، وهو ما حرص الرئيس السابق دائماً على وضعه في رأس أولوياته .

حرص الشمالي، بشكل مستمر طوال فترة توليه المنصب على التوجه في جولات تفقدية إلى مختلف القرى والمراكز التابعة للمحافظة ، للاطلاع على مشاريع الإنارة والرصف والسفلتة التي تم إنشائها لتطوير المناطق ، فضلاً عن رصد احتياجات المراكز وإمدادها بالنواقص بشكل فوري ، بالإضافة إلى مشاريع درء أخطار السيول عن المحافظة .

ولم يتوانى عبد الكريم الشمالي عن مكافحة الفساد ، حيث شن عدد كبير من الحملات الرقابية في عهده ، والتي أسفرت عن رصد مخالفات المحلات التجارية والمواد الغذائية الفاسدة ، فضلاً عن حملات تنظيف المنتزهات ، حتى وصلت المحافظة إلى أعلى مستويات الجودة في فترة توليه ، حيث مثلت رئاسته لمواطني المزاحمية عصراً ذهبياً غير مسبوق في تطهير المنطقة من الفساد ، وحل الأزمات التي يواجهها المواطنون .