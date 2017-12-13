الفراج يرد على لاعب كويتي اتهم المنتخب بأنه بلا نجوم

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي وليد الفراج على كلام اللاعب الكويتي السابق جمال مبارك والذي قال خلال تصريحات تلفزيونية له في أحد البرامج بأن منتخب المملكة منتخب بلا نجوم.

وقال الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :جمال مبارك حفظة الله خايف على سمعة الأخضر في كأس الخليج ويطالب “ أصلحه الله ” بوجود النجوم .

وتابع الفراج : جمال هداك الله، النجوم تشوفهم في افتتاح كأس العالم ، ونحاول تجربة المواهب في الكويت عبر هذه البطولة الودية بين الأشقاء ، يارب أنه فهم .