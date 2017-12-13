سيف سلمان يهدد الاتحاد بخصم 6 نقاط من رصيده

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب العراقي سيف سلمان، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، ألزمت نادي الاتحاد بضرورة سداد مستحقاته المالية المتأخرة خلال 10 أيام فقط، وفي حالة التأخير سيتم فرض عقوبة انضباطية على العميد، وهي خصم 6 نقاط من رصيده بمنافسات دوري المحترفين السعودي.

وكان اللاعب العراقي سيف سلمان، قد انتقل إلى نادي الاتحاد قادمًا من فريق القوة الجوية، وذلك موسم 2014/ 2015، ولعب بصفوف العميد لمدة 6 أشهر، ثم تمت إعارته إلى نادي هجر لمدة موسم، قبل أن يعود إلى الدوري العراقي من بوابة فريق الشرطة في صفقة انتقال حر.

وأكد لاعب الاتحاد السابق، رفضه للتفاوض مع الاتحاد من أجل جدولة هذه المبالغ الآن، خاصة أن الحكم الذي حصل عليه يُلزم العميد بسداد مبلغ المليون و250 ألف دولار على دفعة واحدة.