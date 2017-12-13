بالصور.. إزالة مخيمات من داخل حرم مطار الملك فهد

نايف السالم(صدى):

أعلنت قوة المهام والدوريات بإدارة المجاهدين بمدينة الدمام، اليوم الأربعاء، عن إزالة عددًا من المخيمات، نُصبت داخل حرم مطار الملك فهد الجنوبي بالمنطقة.

وذكر المتحدث الإعلامي لإدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك، في بيان له، أن قوة المهام والدوريات بالدمام قامت بإزالة المخيمات الواقعة داخل حرم مطار الملك فهد الجنوبي.

وأضاف بندر أن مهمة الإزالة تمت بمشاركة إمارة الدمام والضبط الإداري ومندوب الشؤون الأمنية بمطار الملك فهد وبلدية غرب الدمام.