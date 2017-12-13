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مصادر إيرانية تؤكد انسحاب طاقم السفارة من صنعاء

مصادر إيرانية تؤكد انسحاب طاقم السفارة من صنعاء
فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر إيرانية على مغادرة طاقم من السفارة الإيرانية في صنعاء إلى خارج اليمن ، حيث أكد مسؤولون من الوزارة أن موظفي سفارة إيران غادروا إلى العاصمة العمانية مسقط ، للعمل بمكاتب مؤقتة .

وفر المسؤولون من صنعاء على خلفية خشيتهم من خسارة الحوثيين للمناطق التي سيطروا عليها مسبقًا في صنعاء ، خاصةً في ظل عدم وجود أنباء حول الوحدة الاستشارية العسكرية الإيرانية التي تصل إلى 200 جندي .

من جانبه ، كشف السكرتير السابق لرئاسة الجمهورية اليمنية مختار الرحبي ، عن معلومات تؤكد أن السفارة الإيرانية نقلت كامل الموظفين العاملين من صنعاء إلى خارج اليمن ، وجاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة صنعاء المستمرة واشتباكات الجيش الوطني لتحرير اليمن من الميليشيات الحوثية .


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