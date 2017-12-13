متطوعات فريق سُبُل الأمل التطوعي يزور مسنات حي البلد

تركية البدر(صدى):

شارك عدد من متطوعات فريق سبل الامل التطوعي للقيام بمبادرة لدار المسنات ” الرباط المغربي ” بحي البلد .

تضمنت الزيارة عدد من الفعاليات. ابتدأت بجولة تفقدية للمسنات وتبادل الحديث معهن . تلتها فقرة مسابقات واسئلة دينية ثقافية.

كما تخللت الزيارة توزيع هدايا رمزية ومعنوية لكل مسنة. اختتمت الزيارة بمائدة الغداء المختارة بعناية لتناسب رغبة جميع المسنات . هذا وبفضل من الله ونعمه فقد ساهمت تلك الفعاليات الى تحقيق هدف المبادرة وهو ادخال الفرحة على قلوب المسنات وإعادة ابتسامة بريئة محتها قسوة الأيام .