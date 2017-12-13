  • الأربعاء 13

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. متطوعات فريق سُبُل الأمل التطوعي يزور مسنات حي البلد

متطوعات فريق سُبُل الأمل التطوعي يزور مسنات حي البلد

متطوعات فريق سُبُل الأمل التطوعي يزور مسنات حي البلد
تركية البدر(صدى):

شارك عدد من متطوعات فريق سبل الامل التطوعي للقيام بمبادرة لدار المسنات ” الرباط المغربي ” بحي البلد .

تضمنت الزيارة عدد من الفعاليات. ابتدأت بجولة تفقدية للمسنات وتبادل الحديث معهن . تلتها فقرة مسابقات واسئلة دينية ثقافية.

كما تخللت الزيارة توزيع هدايا رمزية ومعنوية لكل مسنة. اختتمت الزيارة بمائدة الغداء المختارة بعناية لتناسب رغبة جميع المسنات . هذا وبفضل من الله ونعمه فقد ساهمت تلك الفعاليات الى تحقيق هدف المبادرة وهو ادخال الفرحة على قلوب المسنات وإعادة ابتسامة بريئة محتها قسوة الأيام .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *