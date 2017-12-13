ال زيدان رئيساً والعصيمي نائباً لبلدي المزاحمية

سعيد العجل(صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية مساء اليوم اجتماعه لإختيار رئيسا للمجلس البلدي ونائبا للرئيس وفقاً للمادة (٣/٣٠) من لآئحة المجالس البلدية بحيث يتم إختيار رئيس ونائب للرئيس كل سنتين من فترة المجلس البلدي وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس البلدي.

حيث قام أمين المجلس البلدي الأستاذ محمد العويرضي بقراءة أسماء الأعضاء الراغبين بالترشح لمنصب الرئيس وتم التصويت وإعلان الفائز وبعدها تم التصويت لمنصب نائب الرئيس وتعبئة النماذج الخاصة لإجراءات التصويت بعد ذلك تم توقيع محظر إعلان الفائز بمنصب رئيس المجلس للفترة القادمة وهو وليد ال زيدان.

كذلك تم توقيع محظر إعلان الفائز بمنصب نائب الرئيس وهو الأستاذ فراج العصيمي وذلك للفترة القادمة من الدورة الثالثة للمجالس البلدية للمجلس البلدي بمحافظة المزاحمية.

وقد عبر ال زيدان والعصيمي في نهاية الجلسة عن شكرهم لزملائهم على هذه الثقة سائلين المولى التوفيق والعون وأن يكونا عند حسن ظنهم لتقديم أفضل الخدمات

وفي ختام الجلسة شكر الاستاذ عبدالكريم الشمالي الرئيس السابق للمجلس زملاءه على ثقتهم في اسناد مهمة رئاسة المجلس في الفترة السابقة متمنيا التوفيق للرئيس ال زيدان والنائب العصيمي لخدمة وتنمية المحافظة .