زيارة ” جون ترافولتا ” للرياض ضمن فعاليات هيئة الترفيه

أماني الغامدي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات روزنامة الشتاء للأسبوع الثاني من ديسمبر عدداً من الفعاليات العالمية والمحلية في مختلف مناطق المملكة، حيث يلتقي ممثل هوليوود العالمي جون ترافولتا بجمهوره في الرياض يوم الجمعة 15 ديسمبر.

وستقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة تقام فعالية أكشنها، حيث يقدم خلالها نجمي الغناء العالميين الشاب خالد ونيللي ليلة غنائية مباشرة يتخللها بعض النشاطات الترفيهية والرياضية التفاعلية يوم الخميس 14 ديسمبر.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط https://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.