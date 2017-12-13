وظيفة جديدة للروبوتات بإبعاد المشردين

كاليفورنيا(صدى):

تجاوز استخدامات ” الروبوتات ” ، بعد أن كانت تختص بالترحيب، أو تنفيذ مهام مختلفة، إلى دوريات من روبوتات لمكافحة الجريمة في الساحات الرياضية والشركات التكنولوجية والمتنزهات بهدف إبعاد المشردين.

وأفادت تقارير، أن إحدى الجماعات المدافعة عن الحيوانات الأليفة وضعت روبوتات أمنية خارج منشآتها لردع أي محاولات مشردين لنصب مخيمات على الممشى الجانبي أو الطرق العامة.

ومع ذلك، أكدت تقارير، أن مجلس مدينة سان فرانسيسكو أمر بإبعاد الروبوتات عن الطرق العامة وإلا تعرض أصحابها لغرامة تصل إلى ألف دولار.

وأُطلِق على الروبوت اسم ” كيه 9 ” ، وهو مخصص لمكافحة الجرائم، وطورته شركة تكنولوجية ناشئة تسمى ” Knightscope ” في كاليفورنيا.