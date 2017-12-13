خبراء يحذرون البنوك العالمية من التعامل مع شركات في هونج كونج

هونج كونج(صدى):

سلط تقرير جديد من معاهد بحثية في ” واشنطن ” و ” سول ” الضوء على الطرق المعقدة التي تستخدم بها شبكة التمويل الدولية في كوريا الشمالية البنوك الأجنبية للالتفاف على العقوبات التي تستهدف ” بيونج يانج ” .

أكد التقرير ، على إن العديد من الشركات في هونج كونج لاتزال معاقبة من جانب الولايات المتحدة لارتباطها ببرنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

ويذكر أن هونج كونج نفذت عقوبات الأمم المتحدة لكنها ليست ملزمة بتنفيذ تلك التي تفرضها الولايات المتحدة.