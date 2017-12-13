أنجلينا جولي تتخفى أسفل قبعة في سوق ” البرغوث “

أماني الغامدي(صدى):

قامت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي بالتخفي أسفل قبعة رمادية اللون ، لقضاء بعض الوقت في التسوق مع أطفالها ، بالإضافة إلى نظارات شمسية كبيرة وضعتها ، إلا ان محاولاتها في التخفي باءت بالفشل .

حيث التقطت عدسات المصورين ” جولي ” مع أطفالها الستة يوم الأحد الماضي ، خلال تسوقهم بـ ” سوق البرغوث ” في كاليفورنيا ، والذي تُباع فيه المعروضات بأسعار زهيدة .

وكانت النجمة الأمريكية قد نشرت مقالاً بصحيفة ” الجارديان ” البريطانية مؤخرًا ، بالتنسيق مع أمين عام حزب الناتو ، للمطالبة بتوفير حماية أكبر للنساء في مناطق الحروب .