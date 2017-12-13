” حساب المواطن ” يعلن تسجيل الطلاب الجامعيين

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، وجود فرصة لتسجيل الأفراد المستقلين تحت 24 عاما، في إشارة إلى الطلاب الجامعيين في المملكة، بشرط إثبات تلك الاستقلالية.

وكان عدد من الجامعيين يعتمد على سياراتهم للوصول إلى جامعاتهم أو يعيشون خارج مدنهم بحسب ظروف الدراسة؛ ما يتطلب دعمهم من ميزانية البرنامج.

وأوضح البرنامج في رد من حساب ” خدمة العملاء ” التابع له في موقع ” تويتر ” ، بعد أن سأل أحد العملاء عند الساعة 9:36 مساء اليوم الأربعاء، وقال: ” الشخص المستقل والسكن في منزل الوالد وش يسوي ” .

وجاء الرد بعد 3 دقائق، عند الساعة 9:39 مساء كالاتي: ” عزيزي المستفيد.. في حال كان العمر فوق 24 سنة بإمكانه التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب منه رفع مستندات، وفي حال كان العمر أقل من 24 سنة لابد من إثبات الاستقلالية في حال تم طلبها ” .