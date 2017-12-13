” الجبير ” : المملكة دعمت مكافحة الإرهاب بـ 440 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

تبرعت المملكة اليوم الأربعاء بمبلغ مالي يصل إلى أكثر من 400 مليون ريال ، لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي .

ومن جانبه ، أعلن وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة تسعى من خلال هذا التبرع إلى القضاء على العناصر الإرهابية بشكل كامل في المنطقة الإفريقية ، وهو ما دفعها لتقديم دعم مادي يعد الأعلى بين الدول .

وكان هذا التبرع خلال حضور ” الجبير ” لاجتماع دول الساحل في العاصمة الفرنسية باريس ، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد و20 من قادة الدول الأفريقية الأخرى وأوروبا .