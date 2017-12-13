شرطة ” الخرمة ” تلقي القبض على مجرم قتل أخيه
ألقت شرطة الخرمة القبض على مجرم قتل شقيقه بسلاح ناري بسبب خلاف نشب بينهما ، مساء أمس الثلاثاء .
ومن جانبه ، وجه العقيد تركي بن سعيد الغامدي مدير شرطة المحافظة ، بتشكيل فريق أمني بقيادة النقيب حسن بن علي الحصيني ، لإلقاء القبض على الجاني الذي فر هارباً بعد جريمته إلى منطقة الحرة .
وتمكنت قوات الشرطة من العثور على مرتكب الجريمة والقبض عليه بإحدى المناطق الجبلية الوعرة بـ ” الحرة ” شرق الخرمة ، وتم التحقيق معه صباح اليوم الأربعاء لإرساله إلى الجهات المختصة لمعاقبته بموجب القانون .
رااايق[ عدد التعليقات: 3120 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **