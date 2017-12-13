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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شرطة ” الخرمة ” تلقي القبض على مجرم قتل أخيه

شرطة ” الخرمة ” تلقي القبض على مجرم قتل أخيه
عادل الحربي(صدى):

ألقت شرطة الخرمة القبض على مجرم قتل شقيقه بسلاح ناري بسبب خلاف نشب بينهما ، مساء أمس الثلاثاء .

ومن جانبه ، وجه العقيد تركي بن سعيد الغامدي مدير شرطة المحافظة ، بتشكيل فريق أمني بقيادة النقيب حسن بن علي الحصيني ، لإلقاء القبض على الجاني الذي فر هارباً بعد جريمته إلى منطقة الحرة .

وتمكنت قوات الشرطة من العثور على مرتكب الجريمة والقبض عليه بإحدى المناطق الجبلية الوعرة بـ ” الحرة ” شرق الخرمة ، وتم التحقيق معه صباح اليوم الأربعاء لإرساله إلى الجهات المختصة لمعاقبته بموجب القانون .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3120 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله **

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