شرطة ” الخرمة ” تلقي القبض على مجرم قتل أخيه

عادل الحربي(صدى):

ألقت شرطة الخرمة القبض على مجرم قتل شقيقه بسلاح ناري بسبب خلاف نشب بينهما ، مساء أمس الثلاثاء .

ومن جانبه ، وجه العقيد تركي بن سعيد الغامدي مدير شرطة المحافظة ، بتشكيل فريق أمني بقيادة النقيب حسن بن علي الحصيني ، لإلقاء القبض على الجاني الذي فر هارباً بعد جريمته إلى منطقة الحرة .

وتمكنت قوات الشرطة من العثور على مرتكب الجريمة والقبض عليه بإحدى المناطق الجبلية الوعرة بـ ” الحرة ” شرق الخرمة ، وتم التحقيق معه صباح اليوم الأربعاء لإرساله إلى الجهات المختصة لمعاقبته بموجب القانون .