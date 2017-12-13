” الحقيل ” يشيد بالخطاب الملكي ويوضح إنجازات الإسكان في 2017

نايف السالم(صدى):

أشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، بالخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى .

وأشار ” الحقيل ” إلى أن رسالة خادم الحرمين في الخطاب شددت على الدعم المتواصل لقطاع العقارات والإسكان ، وهو ما يحقق بدوره رفع كفاءة العمل وتشجيع المستثمرين ، فضلاً عن الإسهام في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين ، وهو ما يساعد على تحسين مستوى أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وعلى غرار ذلك ، أكد وزير الإسكان أن الوزارة أنجزت خلال العام الحالي مجموعة من التشريعات والتنظيمات التي تمثلت في برنامج ” سكني ” يهدف إلى تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة ، حيث يضم وحدات سكنية جاهزة وأخرى سيتم الانتهاء منها بالتنسيق مع القطاع العقاري الخاص .

وأضاف ” الحقيل ” أن هناك برنامج للبيع على الخارطة يطلق عليه ” وافي ” ، لتنظيم البيع والشراء قبل وأثناء تنفيذ المشاريع السكنية ، لتوفير وحدات سكنية ذات تكلفة أقل وجودة أعلى ، فضلاً عن برنامج ” اتحاد الملاك ” الذي يستهدف تعزيز التعايش السكني الآمن في المجمعات السكنية .