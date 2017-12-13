بالصور.. مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم فعالية ” اليوم العالمي للإيدز “

نايف السالم(صدى):

نظمت اليوم الأربعاء، مؤسسة رعاية الفتيات بمكة، بالتعاون مع قسم التوعية النسائية بإدارة التوعية الصحية النسائية بالصحة العامه بالعاصمة المقدسة فعاليات ” اليوم العالمي للإيدز ” ، حيث يهدف البرنامج الى التوعية من مخاطر مرض الإيدز ومخاطر انتقال الفيروس المسبب له.

تحدثت خلال اللقاء الدكتورة: سمر علي جلال استشاري طب الأسرة عن التعريف بمرض الإيدز وأعراضه، وكيفيه انتقال هذا المرض بين الأفراد بالإضافة إلى الحقيقة الطبية والوقائية لمرض الإيدز وكيفية الوقاية منه، وتخلل البرنامج عرض فيديو توعوي عن مرض الإيدز بالإضافة إلى معرض تثقيفي مصاحب.

وأخيرًا اختتم البرنامج بتوزيع المطويات التوعوية والهدايا الرمزية على النزيلات، وشكر القائمات على البرنامج على ما قدموه بإشراف مديرة المؤسسة، بدور بنت هزاع الراجحي.