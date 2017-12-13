بالفيديو.. السلامة المرورية: نسعى للتخلص من أزمة المرور

عادل الحربي(صدى):

قال العقيد سليم الرشيدي، عضو شعبة السلامة المرورية لإدارة المرور في الرياض، إن المدينة بها 9 مليون رحلة يومية، مؤكدًا أن الازدحام المروري سببه إرتفاع عدد مالكي السيارت.

وأضاف الرشيدي خلال مدخلة هاتفيه في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأربعاء، شعبة سلامة المرور، تسعى لحل هذه الأزمة، من خلال تصميم وإفتتاح الطرق الجديدة.