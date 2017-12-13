بالفيديو.. السلامة المرورية: نسعى للتخلص من أزمة المرور
قال العقيد سليم الرشيدي، عضو شعبة السلامة المرورية لإدارة المرور في الرياض، إن المدينة بها 9 مليون رحلة يومية، مؤكدًا أن الازدحام المروري سببه إرتفاع عدد مالكي السيارت.
وأضاف الرشيدي خلال مدخلة هاتفيه في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأربعاء، شعبة سلامة المرور، تسعى لحل هذه الأزمة، من خلال تصميم وإفتتاح الطرق الجديدة.
تعرف على الطاقة الاستيعابية لطريق الملك فهد بالرياض.. ومن هي الجهة المسؤولة عن الحركة المرورية؟#معالي_المواطن pic.twitter.com/166TITkvmA
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 13, 2017
اترك تعليقاً