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بالفيديو.. السلامة المرورية: نسعى للتخلص من أزمة المرور

بالفيديو.. السلامة المرورية: نسعى للتخلص من أزمة المرور
عادل الحربي(صدى):

قال العقيد سليم الرشيدي، عضو شعبة السلامة المرورية لإدارة المرور في الرياض، إن المدينة بها 9 مليون رحلة يومية، مؤكدًا أن الازدحام المروري سببه إرتفاع عدد مالكي السيارت.

وأضاف الرشيدي خلال مدخلة هاتفيه في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأربعاء، شعبة سلامة المرور، تسعى لحل هذه الأزمة، من خلال تصميم وإفتتاح الطرق الجديدة.


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